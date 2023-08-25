В Италии идет бурная дискуссия об уместности писсуара в форме женского рта

В Италии уже несколько дней идет бурная дискуссия по поводу наличия писсуаров в форме женского рта в мужских туалетах спортзала в Турине.

Тренажерный зал является частью крупной международной сети фитнес-центров во многих городах Европы. В своих ответах компания поясняет, что данная модель писсуара присутствует в «7-8 спортивных залах Италии и еще нескольких в различных странах Европы». Дизайн писсуара вдохновлен знаменитым логотипом группы Rolling Stones. Однако интернет-пользователи, комментирующие оригинальный выбор оформления унитаза для тренажерных залов, пишут, что происходящее является проявлением патриархата и сексизма.

Рим, Елена Васильева

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