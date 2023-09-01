В Италии застрелили медведицу – символ национального парка

В Италии застрелили медведицу Амарену, которая являлась символом Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе. Об этом сообщил РИА «Новости» директор этого природоохранного учреждения.

По его словам, в медведицу выстрелили накануне вечером. От полученного ранения животное скончалось. При этом у хищницы остались два восьмимесячных медвежонка. Тушу животного доставили в Зоопрофилактический институт города Терамо для вскрытия.

Личность стрелявшего удалось установить. Мотивы этого человека выясняются. Медвежата при стрельбе не пострадали.

Отмечается, что Амарена часто выходила к людям в населенных пунктах неподалеку от национального парка. Она отличалась спокойным нравом и не проявляла агрессии. Как отметили в администрации парка, жителю следовало сообщить в полицию, а на убивать медведицу.

Рим, Зоя Осколкова

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