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Понедельник, 18 сентября 2023, 16:40 мск

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В Италии самолет пилотажной группы упал на машину с семьей

В Италии самолет пилотажной группы потерпел крушение. Борт упал на автомобиль, в котором находились четыре человека. Пятилетняя девочка погибла. Об этом сообщает la Stampa.

Авария произошла в минувшие выходные неподалеку от Турина. Во время тренировочного полета пилот сообщил командиру авиазвена о неполадках в двигателе. После чего летчик потерял контроль и катапультировался, а борт вылетел за пределы аэродрома.

Самолет упал на автомобиль, в котором ехала семья. В результате погибла пятилетняя девочка, еще три человека, в том числе мальчик 12 лет, были доставлены в больницу. Отмечается, что пилот также получил травмы при приземлении и был госпитализирован.

Предполагается, что причиной аварии стала стая птиц, с которой столкнулся самолет. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал эту версию самой вероятной.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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