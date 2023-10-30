Итальянка подала в суд на взрослых сыновей, которые не хотели от нее съезжать

Пожилая итальянка так устала жить со своими взрослыми сыновьями, что выселила их из дома через суд. Об этом пишет Oddity Central.

75-летняя женщина жила с двумя сыновьями, одному из которых уже исполнилось 42 года, а второму – 40 лет. Мужчины не собирались заводить собственных семей и не занимались хозяйством.

Пенсионерка решила подать в суд, чтобы принудительно выселить взрослых сыновей. Она отметила, что мужчины работают и в состоянии оплачивать аренду жилья.

Судья поддержал женщину и постановил, что мать обязана содержать детей до 18 лет, но не когда им уже исполнилось 40.

Рим, Зоя Осколкова

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