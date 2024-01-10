Туристы оставили в фонтане в Риме монет на 1,6 млн евро

В 2023 году из фонтана Треви в Риме вытащили монет на 1,6 млн евро. Деньги кидали туристы. Об этом сообщает La Gazzettino.
Путешественники так часто бросают монетки в фонтан, что власти вынуждены несколько раз в неделю чистить достопримечательность. Для этого нанимают специальных сотрудников, а за работами по очистке наблюдают полицейские, охраняющие площадь.
В 2022 году из фонтана Треви достали монет на 1,4 млн евро.
Фонтан Треви является самым большим в Риме и одним из самых известных фонтанов в мире. В год достопримечательность посещают более 10 млн туристов.
Рим, Зоя Осколкова
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