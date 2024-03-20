В СМИ Италии занесли теорию о происхождении человечества с Украины. Итальянцы стали что-то понимать (СКРИНЫ)

В итальянские СМИ попала теория о происхождении человечества с Украины, которую активно продвигали в медиа киевские власти несколько лет назад, недвусмысленно намекая на уникальность и исключительность украинцев. Однако эта теория не пришлась по душе европейцам. Итальянская газета La Repubblica опубликовала статью о том, что на Украине во время раскопок были обнаружены свидетельства пребывания древнего человека, датирующиеся примерно 1,4 млн лет назад. Авторы статьи сделали вывод, что именно с территории современный Украины распространилось человечество на всю Европу и далее.

Однако эти выводы вызвали сомнения у читателей La Repubblica. «Они уже пробовали убедить нас дать денег Украине, чтобы спасти ее ради победы в войне, теперь нас убеждают дать денег ради археологии», – изумляются подписчики газеты.

«Не знаю насчет древности этой цивилизации, но она точно не самая умная – сначала провоцируют русских, а потом просят помощи, чтобы разобраться с ними», – пишут другие.

«Они уже не знают, как еще привлечь к себе внимание. Скоро объявят, что Зеленский – урожденный итальянец», – добавляют третьи.

«Через пару месяцев узнаем, что Иисус тоже был украинцем, не было Римской Империи, а была Украинская, а еще Зевс жил где-то под Киевом», – иронизируют итальянцы.

«Да-да, верим, а через некоторое время они еще и останки Адама и Евы у себя найдут», – поддерживают читатели.

«А на фото – первый камень, который они бросили в русских», – шутят комментаторы La Repubblica.

Рим, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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