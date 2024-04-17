Замороженный хлеб легче усваивается

Дефростированный хлеб легче усваивается организмом, не вызывая вздутия живота. Об этом сообщают итальянские пекари, которых цитирует агентство ANSA.

Таким образом, булку хлеба лучше сначала заморозить, потом разморозить и довести до ума в духовке. А еще лучше – есть такой хлеб в виде тостов, добавляют итальянские диетологи. «При поджаривании хлеба, – объясняет Федерико Массимо Стокки, хлебопек из Рима, – создается усиленный крахмал, который модифицирует ферментативную часть и не вызывает вздутия желудка во время пищеварения, поскольку попадает непосредственно в кишечный тракт».

Кроме того, хлебопеки Италии советуют покупать большие булки хлеба – например, весом в один килограмм, они сохнут медленнее, чем меньшие форматы, например весом в 500 грамм.

Запах испеченного хлеба важен и должен напоминать запах круп, обычно кукурузных хлопьев.

Влажность – враг хлеба номер один, хранить его следует в сухом месте, защищенном от перепадов температур и вдали от плиты.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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