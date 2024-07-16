В Италии сотрудники центра реабилитации издевались над инвалидами

В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов под управлением Красного креста обвиняют в жестоком обращении и насилии над пациентами. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Представители Красного креста в Риме подали жалобу в правоохранительные органы после того, как заметили на лице одного из пациентов синяки. Расследование длилось больше года.

Установлено, что десять сотрудников центра регулярно избивали двоих пациентов, страдающих серьезными психофизическими патологиями. Более того, одного из фигурантов подозревают в сексуальном домогательстве.

В постановлении суда отмечается, что кроме физического насилия сотрудники насмехались над инвалидами. Судья сравнил ситуацию в центре с «галереей ужасов».

Всех подозреваемых поместили под домашний арест.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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