В Италии 88-летняя пенсионерка четыре дня блуждала в лесу

88-летняя жительница Италии четыре дня блуждала в лесу, пока ее не нашли спасатели. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Женщина пошли собирать грибы и заблудилась в провинции Варезе. Спасатели развернули масштабные поиски. В результате бабушку нашли на четвертые сутки.

Пенсионерка рассказала, что питалась грибами и пила воду из луж. При этом она несколько раз слышала спасателей, но не смогла найти к ним путь.

Женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом нескольких ребер и повреждение легкого. Травмы бабушка получила, когда упала со склона. Отмечается, что в настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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