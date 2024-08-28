Итальянец спрятал матери в морозилке, чтоб получать ее пенсию

Итальянец спрятал тело своей матери в морозильнике, чтобы скрыть ее смерть и получать за нее пенсию.

Как сообщает ANSA, в Сарроке (столичный город Кальяри) 54-летний мужчина был обвинен в сокрытии тела и мошенничестве против государства при отягчающих обстоятельствах: полиция обыскала его дом и обнаружила тело его 78-летней матери в морозильной камере, расположенной на первом этаже дома.

Тело, согласно первым проведенным расследованиям, находилось там около двух лет, возможно, со времен Covid-19. Женщина, по данным вскрытия, умерла естественной смертью, а ее сын спрятал тело, чтобы продолжать получать пенсию.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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