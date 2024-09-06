Любовница уличила министра культуры Италии в коррупции и разбалтывании государственных секретов

Италия обсуждает громкий скандал в кулуарах власти. Любовница министра культуры страны несколько раз снимала себя на камеру, спрятанную в ее очках, в коридорах власти.

62-летний Дженнаро Санджулиано был на грани слез, когда публично признался в романе с влиятельной личностью в сфере моды Марией Розарией Бочча, с которой он расстался летом после их страстного романа.

Санджулиано рассказал, что впервые встретил Боччу на вечеринке в Неаполе в мае этого года, но прекратил отношения между концом июля и началом августа.

В явном порыве ярости 41-летняя любовница, высокообразованная женщина с двумя высшими экономическими образованиями, опубликовала личные разговоры, которые предположительно, уличили Санджулиано в коррупции и хищении государственных средств.

Она утверждала, что ее бывший возлюбленный использовал государственные средства для оплаты ее поездок, предоставлял ей конфиденциальную информацию и назначил ее специальным советником, несмотря на очевидный конфликт интересов.

Бочча, по-видимому, подкрепила свои утверждения аудиозаписями телефонных разговоров с государственными чиновниками, скриншотами авиабилетов и фотографиями программ официальных правительственных мероприятий.

Для того чтоб подкрепить свои слова, она использовала солнцезащитные очки Ray-Ban Stories, оснащенные встроенным микрофоном и камерой – таК она, в частности, осуществила съемки в Палаццо Монтечиторио, где снимать запрещено.

Министр утверждает, что оплатил большую часть ее поездок из собственного кармана, и отрицает, что его министерство одобрило контракт на оказание консультационных услуг.

Министр заявил: «У нее не было доступа к секретным или конфиденциальным документам».

В интервью итальянским СМИ в среду министр культуры со слезами на глазах извинился перед своей женой Федерикой Корсини: «Первый человек, перед которым я должен извиниться, а ведь это исключительный человек, – это моя жена».

Он также сообщил, что извинился перед своей начальницей – премьером страны Джорджией Мелони, которая, по его словам, отклонила его заявление об увольнении.

Мелони официально не прокомментировал скандал, отметив: «Мы творим историю, и мы все должны это осознавать. Это не допускает перерывов и пауз, а тем более ошибок и неверных шагов».

Напомним, что в этом году правительство Мелони уже столкнулось с серией скандалов: в отношении министра туризма Даниэлы Сантанче ведется расследование по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложной отчетности.

Сама Мелони также была вынуждена расстаться со своим давним партнером, отцом ее дочери, после того, как его застали за непристойными высказываниями в адрес коллег-женщин на телеканале, где он работал.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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