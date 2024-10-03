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Четверг, 3 октября 2024, 14:47 мск

Новости Италия

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В аэропорту Италии у пассажирского самолета загорелся двигатель

В итальянском Бриндизи двигатель пассажирского самолета загорелся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ryanair. Самолет должен был направиться из Бриндизи в Турин. Во время рулежки по взлетно-посадочной полосе загорелся правый двигатель.

Из самолета эвакуировали 184 пассажира. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Однако воздушную гавань пришлось закрыть на несколько часов.

На днях проблема возникла в аэропорту Бергамо. У самолета того же перевозчика взорвались шины заднего шасси. Из-за поломки пришлось отменить множество рейсов.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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