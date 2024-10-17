Италия поставила суррогатное материнство вне закона – им нельзя пользоваться даже за рубежом

Итальянские сенаторы приняли закон, который ужесточает запрет на суррогатное материнство, делая его незаконным даже за рубежом. Теперь итальянцев, которые используют суррогатную мать за границей, будут ждать на родине судебные разбирательства. Выведение сурруогатного материнства за рамки закона инициировала партия Fratelli d'Italia премьер-министра Джорджии Мелони.

Голосование «по запрету (...) ставит нас в авангарде нации в защите прав», – заявила журналистам министр по делам семьи Евгения Роччелла. «Люди – не предметы, детей нельзя купить, а части человеческого тела нельзя продать или сдать в аренду. Эту простую истину, которая уже присутствует в нашей правовой системе, где аномальная практика суррогатного материнства является правонарушением, больше нельзя обойти», – заявила Рочелла.

Согласно законодательству 2004 года, любому, кто использует суррогатное материнство в Италии грозит тюремное заключение от трех месяцев до двух лет и штраф в размере от 600 000 до одного миллиона евро. Но до сих пор итальянцы, которые могли себе это позволить, могли поехать в страны, где суррогатное материнство законно – например, в США, Канаду, на Украину и т.д.

По данным итальянских СМИ, подавляющее большинство тех, кто прибегает к услугам суррогатных матерей – гетеросексуальные пары, которые не могут сами иметь детей.

Депутат от левого крыла Риккардо Маги осудил решение по запрету суррогатного материнства. «Этот закон сделал незаконным использование суррогатного материнства для итальянских граждан даже в тех странах, где это совершенно законно, регулируется и безопасно», – написал он в социальных сетях.

Он сожалеет, что отныне, в глазах итальянского законодательства, «рождение ребенка и родительство» может рассматриваться как «универсальные преступления», так же, как педофилия. Оппозиция намерена опротестовать новый закон через Конституционный суд.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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