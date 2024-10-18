В Италии рабочие автопромышленности объявили забастовку

В Италии проходит масштабная забастовка рабочих автомобильной промышленности. Участники акции требуют гарантий продолжения функционирования заводов.

Рим стал местом проведения общенациональной манифестации, собрав участников со всей Италии, передает РИА «Новости». В шествии под лозунгом «Кризис автопроизводства? Пусть за него платят хозяева» принимают участие несколько тысяч человек.

Демонстранты собрались на площади Барберини вокруг барочного фонтана Тритон и многочисленной колонной двинулись к площади Пьяцца-дель-Пополо, где пройдет митинг с выступлениями лидеров профсоюзов.

Рабочие автомобильной отрасли требуют инвестиций от ведущего производителя Stellantis и поддержки со стороны правительства, которая была бы сосредоточена на переходе к электромобилям.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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