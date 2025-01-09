Мэр итальянского города запретил жителям болеть

Жителям итальянского города Белькастро запретили болеть. Соответствующий указ издал мэр Антонио Торкья, пишут местные СМИ.

В документе говорится, что жителям города необходимо «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной». Таким образом градоначальник решил оповестить людей о нехватке ресурсов и кадров в области здравоохранения.

«Это не просто провокация, указ – это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», – отметил Торкья. Мэр также добавил, что к указу стоит относиться «с долей иронии».

В Белькастро проживает около 1,3 тыс. жителей, половина населения – пенсионеры. В городе имеется лишь один медпункт, который не работает ночью и по праздникам из-за дефицита врачей. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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