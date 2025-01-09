российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 января 2025, 15:57 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

Мэр итальянского города запретил жителям болеть

Жителям итальянского города Белькастро запретили болеть. Соответствующий указ издал мэр Антонио Торкья, пишут местные СМИ.

В документе говорится, что жителям города необходимо «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной». Таким образом градоначальник решил оповестить людей о нехватке ресурсов и кадров в области здравоохранения.

«Это не просто провокация, указ – это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», – отметил Торкья. Мэр также добавил, что к указу стоит относиться «с долей иронии».

В Белькастро проживает около 1,3 тыс. жителей, половина населения – пенсионеры. В городе имеется лишь один медпункт, который не работает ночью и по праздникам из-за дефицита врачей. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В аэропортах Германии рухнула компьютерная система полиции / На Западе с тревогой ожидают скорый обвал обороны ВСУ / Захарова обвинила США в остановке транзита российского газа в Европу / США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене / МИД России объявил об ответных мерах на 15-й пакет санкций ЕС / Премьер-министр Словакии грозит оставить Украину без электричества / В Германии признали свое бессилие перед «Орешником» / Шольц снова хочет поговорить с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Европа,