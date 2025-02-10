В Италии самолет два дня не мог вылететь из-за кота в техническом отсеке

В Италии самолет два дня не мог вылететь из-за кота, который пробрался в технический отсек. Об этом сообщает The Sun.

В аэропорту Рима технические специалисты заметили, что на борт самолета Boeing-737 авиакомпании Ryanair пробрался кот. Инженеры сняли грузовые панели и убедились, что животное находится в техническом отсеке.

Все попытки поймать кота закончились неудачей. Животное ловко удирало от специалистов по узким каналам электропроводки. Тогда было решено задержать рейс и подождать, пока кот сам не покинет воздушное судно.

Через два дня, по всей видимости, проголодавшись, кот самостоятельно покинул борт и убежал к зданию аэропорта. Самолет смог вылететь в Германию.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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