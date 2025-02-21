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Пятница, 21 февраля 2025, 16:07 мск

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Папа Римский может оставить святой престол из-за болезни

Папа Римский Франциск Фото: pixabay

Папа Римский Франциск готов отречься от престола по состоянию здоровья. Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на кардинала Джанфранко Равази.

Понтифик готов доработать до конца традиционный для Римско-католической церкви Юбилейный год христианства, который завершается 6 января 2026 года. Однако, если у Франциска будут трудности при выполнении служебных обязанностей, он может уйти раньше.

«Решать будет он сам – возможно, попросит совета, но окончательное решение примет сам», – отметил Равази.

По словам кардинала, Франциск столкнулся с серьезными проблемами, связанными с дыханием. У понтифика выявили полимикробную инфекцию и двустороннюю пневмонию.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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