В Италии кабина канатной дороги рухнула в пропасть, погибли четыре туриста

В Италии произошло ЧП на канатной дороге. Кабина с туристами рухнула в пропасть. Четыре человека погибли, еще один пострадал.

Инцидент произошел неподалеку от Неаполя. На горе Монте-Файто оборвался один из тяговых тросов на канатной дороге. Кабинка с пятью туристами упала с высоты.

В результате четыре человека погибли, один пострадавший госпитализирован. Уточняется, что среди жертв были иностранные граждане. Кроме того, спасатели эвакуировали еще 16 человек, застрявших в соседних кабинах.

Причины произошедшего устанавливаются.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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