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Понедельник, 5 мая 2025, 13:23 мск

Новости Италия

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Турист из США упал спиной на ограду Колизея

В Риме американский турист пытался перелезть через ограду Колизея и напоролся на штырь. Об этом сообщают местные СМИ.

47-летний путешественник из США хотел поближе рассмотреть памятник архитектуры и попытался перелезть через состоящее из кольев ограждение. В какой-то момент он не удержался и упал, напоровшись на металлический штырь.

Турист не смог выбраться самостоятельно и потерял много крови. На место прибыли спасатели и сняли пострадавшего с забора.

Американца госпитализировали и наложили более 80 швов. Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы Италии проводят проверку.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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