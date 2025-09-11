Италия выбилась в лидеры рейтинга мировых производителей вина

В 2025 году Италия получит хороший урожай, что позволит ей укрепить свой статус ведущего мирового производителя вина после двух сложных лет. Италия занимает первое место в мире по производству вина с 2007 года, за исключением 2011, 2014 и 2023 годов, когда её обогнала Франция, и 2013 года, когда лидером стала Испания с исключительным урожаем.

Ожидается, что в этом году итальянские виноделы произведут 47 миллионов гектолитров вина и виноградного сусла, что на 8% больше, чем в 2024 году, и вернётся к среднему показателю прошлых лет. Ожидается, что производство будет особенно высоким в южных регионах страны (+19%) – на Сицилии и в Апулии, – где обильные весенние дожди восполнили уровень грунтовых вод и помогли пережить раннее и жаркое лето.

Северо-Восток Италии, как сообщает союз виноделов, пережил более сложный год из-за изменения климата и болезней, в то время как в Венето, ведущем винодельческом регионе полуострова, ожидается небольшой рост производства (+2%). Италия сохраняет лидерство над Францией (прогноз 37,4 млн гектолитров), вторым по величине производителем вина в мире, которая особенно пострадала от высоких температур в августе. Испания с прогнозом 36,8 млн гектолитров занимает третье место, сообщает агенство ANSA.

Рим, Елена Васильева

