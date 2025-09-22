В Италии к 9 годам каждый третий ребенок имеет избыточный вес, а каждый десятый страдает ожирением

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ сообщают, что во всем мире число детей и подростков с ожирением превышает число их сверстников, страдающих от недоедания. Причины не связаны с ленью и обжорством: ожирение – это реальная болезнь, которую можно вылечить с помощью правильной диагностики.

Перспективы лечения и профилактики обсуждались в Вероне на конференции, организованной Клаудио Маффеисом, заведующим отделением педиатрии B Регионального центра детского диабета. Сегодня наибольшую угрозу для детского населения представляют два метаболических заболевания: ожирение и сахарный диабет 1-го типа, сообщает агентство ANSA.

Ожирение возникает из-за нарушения механизмов регуляции голода и насыщения, а триггерами служат обилие пищи и малоподвижный образ жизни. Профилактика возможна уже во время беременности, и в настоящее время доступны специальные генетические тесты для выявления тяжёлого ожирения. Однако, как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ранние профилактические меры, направленные исключительно на родителей, полезны, но недостаточны для предотвращения ожирения у их детей.

Ожирение можно лечить новыми препаратами, которые можно использовать уже с 12 лет. Эта терапия эффективна для снижения веса и также улучшает все связанные с ним факторы риска. Сахарный диабет 1 типа типично для детей в возрасте от 0 до 18 лет, с заболеваемостью одного из 800 молодых людей. Эта форма диабета требует введения инсулина несколько раз в день и постоянного контроля уровня сахара в крови. Однако есть и некоторые новые разработки; диагностические тесты позволяют выявить диабет 1 типа у детей до появления симптомов с помощью простого анализа крови. Если тест положительный, инновационные методы лечения моноклональными антителами могут замедлить прогрессирование заболевания. Эти препараты не заменяют инсулин, но улучшают течение заболевания, даже в долгосрочной перспективе.

Сегодня контроль уровня сахара в крови стал значительно проще и менее инвазивным благодаря носимым устройствам, позволяющим непрерывно вводить инсулин, регулируемый алгоритмом, использующим показатели сахара в крови, регистрируемые датчиком. Маффейс отмечает, что «ожирение – это настоящее нейроэндокринное заболевание с генетической предрасположенностью, а не проблема образа жизни», в то время как детский диабет 1 типа «не следует путать с диабетом взрослых. Он может возникнуть у любого человека, особенно в возрасте до 20 лет, и не имеет никакого отношения к сладкому, поскольку является аутоиммунным заболеванием».

