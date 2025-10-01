российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Среда, 1 октября 2025, 13:00 мск

Родители избили и накачали наркотиками дочь, чтоб заставить ее выйти замуж

В Римини карабинеры арестовали двух родителей за то, что они принудили свою дочь, которой едва исполнилось 18 лет, вступить в договорной брак на ее родине, в Бангладеш. Кроме того, мать и отец запирали дочь дома, избивали и накачивали наркотиками.

Как сообщает ANSA, карабинеры следственного отдела Римини вчера вечером привели в исполнение предварительный ордер на арест, выданный судьей предварительного расследования Раффаэле Дефлорио, согласно которому 42-летняя мать и 55-летний отец, оба граждане Бангладеш, проживающие в Римини, были помещены под домашний арест.

Римини, Елена Васильева

