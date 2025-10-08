Премьер Италии из-за Палестины стала объектом жалобы в Международный уголовный суд

На главу правительства Италии Джорджию Мелони подали коллективною жалобу в Международный уголовный суд.

Обращение составила группа, называющая себя «Юристы и адвокаты за Палестину», и ее подписали около пятидесяти человек, включая профессоров права, юристов и нескольких общественных деятелей.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пояснила – речь идет об обвинении в «соучастии в геноциде» против нее и двух министров правительства Италии, придерживающихся израильской позиции в конфликте с Палестиной.

«Я, министр Крозетто (министр обороны), министр Таяни (глава МИД) стали объектом жалобы в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде», – заявила Мелони в телевизионном эфире.

«Не думаю, что в мире или истории есть ещё один случай подобной жалобы», – добавила она.

«Поддерживая правительство Израиля, особенно посредством поставок смертоносного оружия, итальянское правительство стало соучастником продолжающегося геноцида и тяжких военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых в отношении палестинского населения», – пишут авторы жалобы в МУС.

Они просят МУС рассмотреть возможность начала официального расследования их жалобы.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube