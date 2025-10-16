Ревнивый сожитель жестоко зарезал известную итальянскую модель

Итальянская пресса потрясенно обсуждает жестокое убийство известной модели. Ее зарезал ревнивый сожитель, которого она хотела бросить.

Убийство произошло в Милане во вторник вечером. Памела Дженини, 29-летняя модель и предпринимательница, создательница люксового бренда купальников и постоянная участница модных мероприятий, была зарезана в своей квартире 52-летним Джанлукой Сончином. По данным местных властей, молодая женщина позвонила бывшему партнёру рано вечером во вторник, обеспокоенная агрессивным поведением своего бойфренда. Получив сигнал, её бывший партнёр немедленно обратился в полицию.

Незадолго до 22:00 убийца нанес модели 24 ножевых ранения на террасе их квартиры, сообщает La Repubblica. Трагедия не ускользнула от внимания соседей, которые беспомощно наблюдали за происходящим из дома напротив. «Мы слышали её громкие крики. Она кричала: «Помогите, помогите!»» , – рассказали очевидцы СМИ.

Сразу после этого Джанлука Сончин попытался покончить с собой, перерезав себе горло охотничьим ножом, которым и убил молодую женщину. Но летального исхода не произошло и под конвоем полиции его доставили в больницу Нигуарда. Сейчас его жизни ничего не угрожает. «Я знаю, что она хотела от него избавиться. Она хотела бросить его (...), но я не смог её спасти», – заявил бывший бойфренд модели следователям в комментариях, опубликованных Corriere della Sera. Пара столкнулась с некоторыми потрясениями во время своего последнего отпуска на острове Эльба, где, по сообщениям итальянской прессы, пятидесятилетний мужчина якобы угрожал убить собаку своей партнёрши.

Реалити-шоу в 19 лет

Памела Дженини была родом из Строццы, небольшой деревни в регионе Бергамо, в последние годы она жила между Миланом, Монако и Дубаем. «Сумасшедшая, да, но не настолько, чтобы не понимать, что делает. Я просто надеюсь на справедливость. Прощай, Пэм, ты никогда не состаришься. Люблю тебя, моя подруга», – написала в социальных сетях её подруга Элиза Бортолотти, вместе с которой она основала бренд бикини EP SheLux.

Памела приобрела известность среди итальянцев, приняв участие в итальянской версии реалити-шоу «L'isola di Adamo ed Eva» (Адам ищет Еву) в возрасте 19 лет, где участники полностью обнажаются на острове. Недавно она появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в серебристом платье в сопровождении своей неразлучной чихуахуа Бьянки, которая не отходила от неё ни на шаг во время её многочисленных путешествий. СМИ пишут, что Памела также работала в сфере недвижимости в Милане.

Джанлуке Сончину предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах – преднамеренности преступления и домашнем насилии. Согласно предварительному расследованию, мужчина получил копию ключей от квартиры во вторник вечером, прежде чем войти и зарезать свою сожительницу. «Мне страшно, он сделал копию моих ключей», – написала она своему бывшему парню за несколько минут до приезда Джанлуки Сончина. СМИ пишут, что мужчина проявлял агрессию с самого начала их отношений, которые начались около года назад, и угрожал убить её мать, если Памела от него уйдёт.

