Украинка в Италии перерезала горло своему девятилетнему сыну

В Италии женщина убила своего девятилетнего сына, перерезав ему горло.

Инцидент произошёл вечером 12 ноября в их доме в центре Муджи (Триест). Женщина, гражданка Украины, находилась дома одна, без мужа. Он и поднял тревогу, поскольку не смог с ней связаться. Когда на место прибыла полиция, ребёнок был уже мёртв.

По имеющимся данным, 55-летняя женщина находилась под наблюдением Центра психического здоровья, а общее состояние семьи отслеживалось социальными службами. Ситуация была сложной, но «не драматичной», как отметил мэр Муджи Паоло Полидори. Отношения между женщиной и её мужем, гражданином Италии, также, по всей видимости, были настолько сложными, что пара приняла решение о расставании.

Женщина предположительно использовала кухонный нож для совершения убийства, а затем попыталась нанести себе увечья. Ребёнок учился в четвёртом классе начальной школы в Мудже.

После развода супругов ребёнок был оставлен на попечение отца. Ситуация была непростой, о чём свидетельствовали многочисленные свидетели. Однако, согласно распоряжению суда, ребёнку разрешили видеться с матерью, которая живёт на улице Виа Маркони в центре Муджи. По имеющимся данным, когда пожарные и сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом, ребёнок был мёртв уже несколько часов, а его тело находилось в ванной комнате.

«Ситуация находилась под наблюдением с момента рождения ребёнка; она была тяжёлой, но не драматичной, то есть не было никаких признаков того, что она может перерасти в трагедию», – заявил мэр Муджи Паоло Полидори, который уже объявил день траура.

Ребёнок родился в Мудже и был знаком жителям, сказал Полидори: «Жители города опустошены. Я уже встречался с представителями социальных служб: мы стараемся быть как можно ближе к ним. Семья – часть общества, даже приходской священник их знает».

Муниципалитет организует службу поддержки в школе, где учился ребёнок, чтобы оказать поддержку его одноклассникам.

Рим, Елена Васильева

