Грете Тунберг запретили въезд в Венецию, после того, как она покрасила зеленой краской воду в Гранд-канале

Грете Тунберг запретили въезд в Венецию после того, как она и активисты Extinction Rebellion сбросили зеленую краску в Гранд-канал.

22-летней защитнице климата был выписан штраф в размере 150 евро и 48-часовой запрет на въезд в этот северо-восточный итальянский город после многочисленных протестов, прошедших в минувшие выходные.

Еще 35 активистам был вынесен такой же штраф и запрет на деятельность.

Участники движения Extinction Rebellion провели акции протеста в 10 местах по всей Италии, чтобы совпасть с окончанием климатической конференции ООН Cop30 в Белене ( Бразилия), на которой страны не смогли договориться о постепенном отказе от ископаемого топлива.

Тунберг посетила демонстрацию группы в Венеции, где активисты сбросили экологически безопасный краситель в крупнейший канал города, окрасив его в зеленый цвет.

На мосту Риалто через Гранд-канал был вывешен баннер с надписью «Остановим экоцид».

Активисты также устроили флешмоб-протест, в ходе которого активисты, одетые в красное и скрывающие лица вуалями, медленно шли сквозь группы туристов.

Лука Дзайя, губернатор Венето, осудил этот поступок, назвав его «жестом неуважения к нашему городу, его истории и его хрупкости».

«Меня еще больше удивляет, что среди авторов этого бесполезного протеста оказалась Грета Тунберг, чья цель – не просто повысить осведомленность об окружающей среде, а повысить свою узнаваемость», – добавил он.

Активисты Extinction Rebellion также атаковали реки, каналы и фонтаны в других итальянских городах, включая Болонью, Геную, Милан, Падую, Палермо, Парму, Триест, Турин и Таранто, чтобы повысить осведомленность о «масштабных последствиях климатического коллапса».

Организация обвинила Италию в том, что она стала одной из стран, которые приложили все усилия, чтобы помешать реализации самых амбициозных предложений, выдвинутых на переговорах COP30.

