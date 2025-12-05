В Италии экс-мэра судят за убийство пенсионера, который погиб из-за ямы на дороге

В Италии бывший мэр оказался под следствием после гибели пенсионера, упавшего с велосипеда из-за дорожной ямы. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла осенью 2023 года в городе Колленьо. 70-летний местный житель упал с велосипеда, когда колесо попал в дорожную яму. Пенсионер получил тяжелую черепно-мозговую травму и через сутки скончался в больнице.

Прокуратура считает, что мужчина погиб из-за халатности местных властей, которые не уследили за состоянием дорожного покрытия. Экспертиза показала, что трещины и ямы на асфальте были шириной от 3 до 12 сантиметров и глубиной до 5 сантиметров.

Вместе с экс-мэром под суд пошел и директор муниципального управления общественных работ.

В свою очередь адвокаты чиновника обратили внимание на то, что пенсионер не соблюдал правила безопасности, он ехал без шлема. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что велосипед был неисправен, камера заднего колеса могла порваться, что и привело к трагическому падению.

Рим, Зоя Осколкова

