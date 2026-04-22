Италия проверит гонщиков «Формулы-1» по делу об уклонении от уплаты налогов

Итальянские налоговые органы проводят расследование в отношении команд «Формулы-1», принимавших участие в Гран-при. Об этом сообщает журнал RacingNews365.
Согласно законодательству Италии, иностранные спортсмены должны платить налоги с доходов, которые они получают при участии в соревнованиях, проводимых на территории страны. На практике это требование до сих пор выполнялось непоследовательно.
Болонское отделение финансовой полиции проверяет доходы гонщиков, полученные на соревнованиях в Монце и Имоле, а также во время гонки в Муджелло, принявшей этап чемпионата в 2020 году.
Пилотам также направлены официальные уведомления с требованием предоставить налоговые декларации за 2025 год и вступить в контакт с итальянскими властями. Кроме того, финансовые полицейские намерены запросить полный доступ к контрактам гонщиков и спонсорским соглашениям для точного расчета налоговой базы.
В случае уклонения от уплаты налогов к спортсменам могут применить штрафы и иные санкции, если сумма неуплаченных налогов превысит 50 тысяч евро, это квалифицируется как уголовное преступление.
