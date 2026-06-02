В Италии самолет врезался в столб и разбился

В Италии легкомоторный самолет упал в жилом квартале. В результате пилот погиб, еще один человек госпитализирован.

Авиакатастрофа произошла в итальянской коммуне Вальбрембо. В самолете находились инструктор и ученик. Воздушное судно резко потеряло высоту, задело фонарный столб и упало между домами.

В результате инструктор погиб, а второй пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Национальное агентство по безопасности полетов Италии проводит расследование. Причины крушения устанавливаются.

Рим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube