Фермер из Дагестана раскрыл секреты разведения ахалтекинских жеребцов и буйволов

Сельхозкооператив «Сектор» под руководством Ахмеда Гасаналиева находится в Бабаюртовском районе Дагестана. В кооперативе 900 га земель, более 300 лошадей (35 из которых – чистопородные ахалтекинцы), 4,5 тысячи овец, 400 голов крупного рогатого скота и более 300 буйволов. Благодаря грамотному управлению каждое из направлений «Сектора» сегодня процветает. Когда-то Ахмед Гасаналиев получил образование зооинженера и долго работал директором совхоза. Фермер признается, что именно эти опыт и знания помогли увидеть перспективные отрасли: «Моя задача как руководителя – снизить себестоимость и увеличить производительность хозяйства, чтобы оно могло процветать и зарабатывать».

Например, рентабельность табунного коневодства сейчас 54%. В «Секторе» содержат 350-360 голов, выращивают их до 150-200 кг и продают как в живом виде, так и на мясо. «В сезон продаем примерно 150-160 голов. В живом весе отдаем по 70-90 тысяч за лошадь. Мясо в этом году продавали по 360 рублей за 1 кг. Содержим их зимой на пастбищах, которые покупаем по цене от 200 до 500 тысяч – цена зависит от продуктивности пастбища. Летом – пасем в горах. Это обходится примерно в 300-400 тысяч», – рассказал Ахмед Гасаналиев.

Гордость сельхозкооператива «Сектор» – чистопородные ахалтекинские лошади. Это самая выносливая порода, эталонные верховые лошади, которых вывели в Туркмении 5 тысяч лет назад.

«Они – лучшие, – говорит фермер. – Уступают только английским на коротких дистанциях до 10 км. Они капризны, вспыльчивы, к ним нужен подход. Вот мы сейчас готовим на скачки к следующему году двухгодовалую кобылицу с хорошей родословной, так она никак не может примириться. Всех ахалтекинцев содержим только на ферме – в загонах. Чтобы обновлять кровь, покупаем жеребцов из других регионов».

К скачкам готовят всего одну лошадь в сезон, для этого нанимают специалиста, который тренирует, кормит, ухаживает за животным. Для участия в скачках нужно минимум 50 тысяч рублей: перевезти лошадь в Пятигорск, арендовать место для содержания, заплатить жокею и внести взносы за забеги.

«Но когда лошадь побеждает – это большая радость, она сразу продается, хотя отдавать жалко. В прошлом году наш Дайсан пришел первым – его купили прямо там, на скачках за 600 тысяч рублей, – рассказал Ахмед. – Раньше скаковых лошадей покупали азербайджанцы, узбеки, казахи, немцы и итальянцы. Сейчас из-за санкций европейцы практически не ездят, 5-6 лет назад китайцы купили жеребца, в 2021 году – итальянцы забрали хорошую кобылу – нашу Изабеллу».

Еще одна гордость хозяйства – внушительное стадо буйволов. Когда-то в Дагестане эти животные были не редкость, но сегодня промышленным разведением занимается только хозяйство Ахмеда Гасаналиева. Он выбрал буйволов, потому что им подходит эта местность, их удобно и выгодно разводить.

«Первую партию – 23 головы кавказской породы – я завез в 2002 году. Тогда один буйвол стоил 20 тысяч рублей. Выбрал для содержания удачное место – возле реки Терек: там много камыша, болотистая местность, им там хорошо, много еды – едят все, что там есть. Быстро набирают вес, за год до 150 кг вырастают. Насекомые, от которых другой скот теряет вес, буйволам не помеха, они спокойно переносят мошкару, оводов, клещей, комаров, погружаются в воду, всегда чистенькие. Получается, целый год на свободном выпасе, мало требуют расходов. Только вечером скотник их подгоняет их к ферме», – рассказывает Ахмед.

«Производительность у буйволов высокая. В возрасте от 1,5 до 2 лет от них можно получить 150-250 кг мяса, а если еще продолжить откорм на 3-4 месяца на привязи, то можно получить до 400 кг. Мы держим их два лета и одну зиму и отправляем на мясо. Мясо стоит как говядина – 380-400 рублей за килограмм. И по вкусу ее напоминает, но еще вкуснее. Мы его сушим, делаем колбасу. Очень вкусно. Также продаем их в живом весе. «Отдаем бычков за 70-90 тысяч рублей», – говорит глава хозяйства. – А еще мы научились собирать буйволиное молоко. Буйволицы капризные, у них все не так как у коров, их нужно приучать к доению. Сейчас в стаде 150 буйволиц, дойных – около 18, каждый день они дают 100-120 литров молока».

В буйволином молоке больше белка и жира, чем в коровьем. В хозяйстве «Сектор» из него делают творог и сметану, сырым почти не продают. А еще из буйволиного молока очень выгодно делать сыр: килограмм моцареллы из коровьего молока стоит 2638 рублей, а из буйволиного – 4,5 тысячи рублей. «Поэтому главная задача сейчас выйти на 500 литров в день, купить оборудование, я его уже заказал, и делать моцареллу, как в Италии», – поделился Ахмед.

Субсидий на разведение буйволов в России не предусмотрено, поскольку они не входят в реестр племенных животных. Но «Сектор» получает субсидии на посевные площади, повышение их продуктивности (463 тысяч рублей), на реализацию зерна (751 тысячу рублей), на мясное разведение коров (446 тысяч) и овцеводство (почти 3 миллиона рублей).

Подробности – в видео на нашем канале.

Дагестан, Анастасия Истомина

© 2023, РИА «Новый День»