Вкус из детства: в Дагестане производят натуральные соки как Советском Союзе

Заслуженный пилот России из Дагестана Магомед Муртазалиев, восстановивший заброшенный консервный завод, сегодня делает соки «как в Советском Союзе». Премиальные на 100% натуральные напитки стоят дешевле импортных, а по вкусу знакомы нам с детства.

Соки по советским ГОСТам делают на заводе «Аквариус» в дагестанском селе Ботлих. Сегодня здесь кипит работа – в сезон сбора овощей и фруктов нужно успеть переработать урожай и приготовить пюре, из которого и зимой будут делать соки. А 17 лет назад на предприятии не было даже забора, некоторые цеха стояли без крыш, а по заброшенной территории гуляла скотина.

Магомед Муртазалиев 33 года служил летчиком гражданской авиации, но когда вышел на пенсию, решил восстанавливать заброшенное после развала СССР предприятие. Сейчас признается: сам иногда не верит, что удалось справиться с таким объемом работы.

«Вывозили всей семьей. Начинали с восстановления цехов. Они у нас размещены на 1,6 тыс. кв. м. Технику я собирал по старым, закрывшимся после распада СССР, консервным предприятиям в горах Дагестана – 80% оборудования приобрел как лом. Ремонтировал вместе с главным инженером. Сейчас у нас есть все необходимое для переработки фруктов и овощей, производства пюре. Есть линия розлива соков, производства компотов, маринадов и консервированной продукции. У нас безотходное производство – из косточек делаем урбеч. Все это делали постепенно, на собственные средства», – рассказал Магомед Муртазалиев.

Горячая пора на производстве длится с июня по декабрь, когда идет переработка фруктов и овощей. Сначала начинается сезон абрикосов и вишни, затем – яблок и кизила, последняя – айва. Фрукты на завод сдают местные жители: плоды ничем не обработаны – это экологически чистый продукт с гор. Из объема, который приобретает предприятие, чистого сырья получается 60%. Еще порядка 30% бракуется и выбрасывается, плюс часть объема забирают косточки и кожура. Фишка завода – технология «как в Советском Союзе».

«Фрукты перебираем, моем, потом выгружаем на ленту – смотрим, чтобы не попали испорченные. Отправляем в шпаритель, который позволяет отделить косточки и кожуру. В другой емкости варим сироп. Затем фруктовое пюре и сироп смешиваем и пропускаем через мелкое сито, отправляем в гомогенизатор. Перед тем как разливать по бутылкам, берем пробу – проверяем кислотность и щелочность. Если все соответствует нормам ГОСТа – разливаем сок по бутылкам и отправляем на стерилизацию в автоклавы. В них в течение 15 минут температура медленно поднимается до 100 градусов. Когда бутылки остывают – наклеиваем этикетки. Так мы делаем соки прямого отжима премиум-линейки», – поделился Магомед Муртазалиев.

Восстановленный сок тоже производят. Для этого на заводе создают запасы сырья в виде пюре, которое хранится на складе в трехлитровых баллонах. Такое пюре в любое время можно разбавить сахарным сиропом и получить восстановленный сок. Сложнее всего – с компотами. При их производстве используются только сортовые фрукты, которые нужно резать вручную. Всю продукцию на заводе разливают в стеклянную тару, от «тетрапака» владелец предприятия отказывается принципиально.

«Мы делали и будем делать в стекле. Бумажная упаковка дает только год хранения, больше нельзя – там происходит диффузия перегородки, фольги. Стекло – другое дело. Оно не взаимодействует с продуктом. Оно дает срок хранения 2 года. Банки и бутылки покупаем в Гусь-Хрустальном. Этикетки – частично в Москве, частично в Дагестане, пробки – в Ставропольском крае, упаковочную ленту – в Ростове», – рассказал Магомед.

Ассортимент соков и компотов поражает. У покупателей наибольшим спросом пользуются соки из абрикоса, томата, яблока, чуть меньше – из сливы. Среди компотов на первом месте кизил, на втором – айва, на третьем – вишня. Со сбытом какое-то время были проблемы, признаются владельцы завода. Потому что натуральные соки дороже продукции с консервантами, а люди в общей массе покупают то, что дешевле. Кроме того, конкурировать с импортными производителями в сегменте премиум было сложно.

«Хотя у нас на премиальные соки цена ниже, чем у импортеров. Для примера, в Москве бутылка сока французского или швейцарского производства прямого отжима стоит не меньше 400-500 рублей, а у нас 220 рублей. Сети не брали нашу продукцию, потому что у них были контракты с импортными производителями, – рассказала жена Магомеда Азра, которая руководит продажами. – Сейчас, с уходом части импортных производителей, стало легче – мы начали работать с московскими сетями «Азбука вкуса» и «Вкусвилл». Наши продажи увеличились на 20%. Узнаваемость нашей продукции выросла еще и потому, что в последнее время в Дагестан приезжает много туристов – они пробуют наши соки, и людям они очень нравятся».

Подробности – в видео на нашем канале.

Кавказ, Анастасия Истомина

© 2023, РИА «Новый День»

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