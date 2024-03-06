Чем ценна дагестанская горная? Фермер из Дагестана рассказал все о горно-отгонном овцеводстве

Дагестан – флагман российского овцеводства: республика занимает первое место по количеству поголовья и производит около 30% шерсти, являясь ключевым поставщиком баранины. 70% регионального поголовья сейчас состоит из дагестанской горной породы.

В сельхозкооперативе «Агрофирма «Согратль» на 18 тысяч гектарах сегодня содержится более 16 тысяч овец, более половины из них – маточное поголовье. Руководитель хозяйства – Абдурахман Чураев уже восемь лет развивает агрофирму, продолжая работу по улучшению производительности породы, которую когда-то вывели селекционеры Советского Союза.

«В 30-е годы прошлого века в Дагестан для скрещивания горных пород овец завезли высокопродуктивных баранов вюртенбергской породы. Началась работа по выведению отдельной породы, и за 20 лет селекции путем скрещивания аборигенных грубошерстных маток с баранами вюртенбергской породы была выведена дагестанская горная, – рассказал Абдурахман Чураев. – Овцы этой породы обладают крепкой конституцией, способны к длительным перегонам, адаптированы к нашему климату и превосходят аборигенную породу по мясным и шерстным показателям. Также они значительно крупнее, а качество и настриг шерсти выше».

На агрофирме используют традиционную горно-отгонную систему содержания овец. Это значит, что весной овец перегоняют на альпийские луга на высоте от 1600 до 3000 метров (для этого фермер арендует 14-15 тысяч га пастбищ), а осенью перегоняют на зимние пастбища, расположенные на прикаспийской низменности. На некоторых участках протяженность перегона составляет 570 километров, а время пути только в одну сторону – 28-30 дней. Но овцы выдерживают дорогу спокойно.

Хозяйство «Согратль» имеет статус племенного завода по разведению дагестанской породы. Для подтверждения статуса хозяйства необходимо постоянно повышать производительность.

«В 2017 году мы выделили одну ферму с поголовьем 700 маток для селекционной работы. Приобрели 40 баранов-производителей российского мясного мериноса в Ставрополье. Цель нашей работы заключалась в выведении овец с высокими откормочными, мясными качествами и шерстью 60-64-го класса, с сохранением приспособленности к нашим климатическим условиям и длительным перегонам. Через год получили первый приплод: около 600 голов (295 баранчиков и 305 ярочек). В результате скрещивания улучшились не только шерстные (длина, тонина, уравненность руна), но и мясные качества, а также сохранился крепкий копытный рог, молодняк перенес перегон на высоту 2500 метров и обратно», – рассказал Абдурахман Чураев.

Ежегодно на агрофирме реализуют порядка 4500 овец. Часть из них идет на доращивание, часть – на убой, часть – на племпродажу.

«В цифрах это 63-65 тонн баранины в убойном весе. Одна овца у нас стоит 10-12 тысяч рублей. Цена баранины сегодня – 490 рублей за килограмм. А вот шерсть в последние пять лет дешевеет», – говорит владелец агрофирмы «Согратль». – В этом году цена на полутонкую, тонкую шерсть составляла 27 рублей за килограмм, в прошлом году было 45 рублей. Раньше продажа шерсти покрывала затраты предприятия с сохранением рентабельности производства. Сейчас производство шерсти стало убыточным. Поэтому мы работаем над улучшением мясной и молочной продуктивности овец дагестанской горной породы».

Кроме всего прочего, на агрофирме делают овечьи сыры и колбасу. Здесь есть свой цех по переработке мяса, молока. А недавно фермеры решили сделать первое в России мороженое из овечьего молока – чтобы расширить ассортимент продукции. Пока это была пробная партия. Но мороженое всем понравилось, его продали всего за два дня.

Такое большое хозяйство требует постоянного развития и вложений. Благодаря мерам господдержки, за последние шесть лет агрофирма «Согратль» приобрела отечественную технику и оборудование на сумму более 35 млн рублей. Бизнесмен признается, что в последние пару лет с покупкой запчастей возникают сложности.

«Во-первых, очень много некондиционного материала, во-вторых, за последние два года цены выросли в 2-3,5 раза. Например, гидрораспылитель на трактор МТЗ в 2019 году стоил 13 тысяч рублей, а сейчас – 47,5 тысячи рублей», – поделился Абдурахман Чураев.

Еще одна проблема сельского хозяйства – кадры. Сейчас средний возраст специалистов на агрофирме – 60 лет. Но на предприятии сами занимаются подготовкой работников, оказывают содействие в улучшении жилищных условий.

Частично разведению овец помогают субсидии от государства. Агрофирма «Согратль» ежегодно получает 5-7,5 тысячи рублей на условную маточную голову. Это дает возможность сохранить породу, реализовывать проекты развития молочного и мясного овцеводства.

Подробности – в видео на нашем канале.

Кавказ, Анастасия Истомина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube