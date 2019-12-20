Танки, действительно, советские – украинский журналист продолжил дискуссию с Путиным

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, задавший накануне на пресс-конференции вопрос Владимиру Путину об украинских танках на Кубани, продолжил дискуссию с российским президентом в Фейсбуке. «Насчёт украинских танков на Кубани.

Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин.

Говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат».

В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные», – написал Цимбалюк на своей странице в соцсети.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 18.12.19

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