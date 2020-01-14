Над Украиной «нависла темная туча» – The Guardian

О непростой ситуации, в которой оказалась Украина, пишет The Guardian (Великобритания). По мнению ее обозревателей, которых цитирует ИноСМИ, авиакатастрофа в Иране только усилила ощущение, будто бы над страной «нависла большая темная туча» и Украина снова оказалась втянутой в конфликт, к которому не имеет никакого отношения. Речь идет и о непрстых отношениях с Россией, и о ситуации американским импичментом.

«Это катастрофа, – сказал Павел Климкин, который до августа прошлого года возглавлял украинский МИД. – Теперь Украина обрела репутацию страны, которая становится причиной всевозможных бед и трудностей. Это полная противоположность всему тому, за что мы боролись».

Отношение администрации Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому можно назвать едва ли не презрительным, цитирует ИноСМИ.ру The Guardian. Зеленского так и не пригласили пока в Белый дом, а недавний плановый визит госсекретаря Майка Помпео на Украину с целью демонстрации ей поддержки был отменен из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

То, как американцы делились с Украиной доказательствами того, что самолет был сбит ракетой, вполне соответствует сложившемуся шаблону. В четверг вашингтонские источники проинформировали журналистов о наличии у них доказательств ракетного пуска по украинскому самолету. Источники в Лондоне проинформировали о том же «Гардиан», а канадский руководитель Джастин Трюдо был настолько уверен, что выступил с публичным заявлением и обвинил Тегеран.

Но никто даже не подумал о том, чтобы поделиться доказательствами с украинцами, из-за чего Зеленский в пятницу утром написал жалостливое сообщение в Фейсбуке, призвав западные страны поделиться имеющейся у них информацией.

Через какое-то время он провел встречу с Кристиной Квин (Kristina Kvien), которая временно заняла многострадальную должность главы американской дипмиссии на Украине. Она временно заменила Уильяма Тейлора (William Taylor), который недавно вернулся домой, дав показания на слушаниях по импичменту и поставив под сомнение решение об отказе Киеву в предоставлении военной помощи. А тот, в свою очередь, сменил Мари Йованович (Marie Yovanovitch), которую Дональд Трамп неожиданно отозвал с Украины после того, как президентский адвокат Руди Джулиани высказал в ее адрес ряд обвинений.

На Украине Зеленского критикуют за то, что он соблюдает осторожность, в то время как другие руководители публично обвиняют Иран. Но трудно понять, что он мог сделать, не имея на руках никаких доказательств, цитирует перевод статьи The Guardian ИноСМИ.ру.

Но возможно, что его осторожные высказывания о том, кто несет ответственность за крушение самолета, пойдут Украине на пользу. Украинские следователи получили возможность побывать на месте крушения, где они, по всей видимости, нашли достаточно доказательств ракетного удара, чтобы припереть иранцев к стене и заставить их в субботу публично признать то, о чем им было известно со среды.

Но даже если печальная вовлеченность Украины в ближневосточный кризис не будет длиться долго, остается более долговременный вопрос о том, как ей строить отношения с США. Ведь сейчас абсолютно непонятно, как Киев может выпутаться из этой неразберихи.

Попытки сохранить нейтралитет в вопросах внутренней политики США привели к скандальным угрозам Трампа приостановить оказание помощи Украине. Но если бы Киев в попытке выслужиться перед Трампом дал Джулиани и прочим людям из президентского окружения то, чего они хотели, это могло привести к новому витку недоверия в отношениях с будущей американской администрацией в случае поражения Трампа на выборах в следующем году.

«Вопрос о том, кто победит на выборах, будет иметь огромное значение для Украины в плане солидарности и сотрудничества», – сказал Климкин.

По его словам, Украине нужны «креативные идеи» для восстановления добрых отношений с Вашингтоном.

По мнению обозревателей The Guardian, Зеленский со своей командой втайне наверняка мечтает о скудном на сенсации годе и о смене состава Белого дома, после чего можно будет открыть новую главу в американо-украинских отношениях при президенте-демократе. Но если судить по событиям последних месяцев, Киев вряд ли получит то, чего хочет.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 11.01.20

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