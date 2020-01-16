Украину ждет драматическое будущее и роль «черного лебедя»

Украинское издание «Главред» предсказывает своей стране драматическое будущее и участь «Черного лебедя», ведь все хорошее и плохое, что случается в мире с клубом больших, сильных государств – от США до Германии и России – косвенно или прямо связано с Украиной. «Украина – это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины – Ющенко, Порошенко или Зеленский», – пишет издание.

По мнению «Главреда», больше всех не повезло президенту Украины Зеленскому и его преемникам. Президент Зеленский явно не готовился всю свою жизнь стать президентом Украины, и Украина не подозревала о его политическом будущем.

«Зеленский явно напуган и уже немного устал – не столько от хаотичной внутренней политики страны, сколько от международных сюрпризов – сегодня ты на Украине, а завтра ты неожиданно в Омане, а после завтра в Москве. Соответственно, на очереди неприятные вопросы в Вашингтоне, – что ты делал в Омане или Москве? Кто такой Ермак? Зеленский растерян и не может ответить – у людей, задающих вопросы нет чувства юмора…, – пишет «Главред». – И так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года – демократы или «новые республиканцы», или каково будет здоровье Путина».

По мнению издания, Украине тоже не обойтись без мирового сообщества: «Ее всегда будет преследовать «травма рождения» – она появилась не в результате сознательной, жертвенной, многолетней борьбы за свою независимость своей национальной элиты, а в результате скоропостижного распада СССР на основе исторической сделки (сговора) коммунистов и националистов Украины в 90-х годах и рождения криминально- олигархического капитализма.

Отсюда – большое героическое прошлое Украины и неопределенное, героическое или драматическое будущее. Тем более, что Украина, геополитически обречена раз и навсегда быть соседом нестабильной, огромной и агрессивной России, которая отчаянно не хочет оказаться в ХХI веке и злится на соседей и весь мир. Больше всех достается Украине.

Поэтому Запад, прежде всего англо-саксонский мир, прекрасно понимает, что решив позитивно «проблему Украины», он найдет ключи к России, способ сотрудничать или обуздать меняющуюся Россию и огранить ее «германское или китайское» будущее в пользу стабильного мирового сообщества».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 15.01.20

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