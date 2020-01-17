Зеленский не принял отставки премьера правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука и решил дать ему шанс. «Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», – сказал Зеленский во время встречи с премьером.

Украинский лидер призвал главу кабмина предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Зеленский призвал учесть при этом сложную ситуацию в стране, – цитирует президента Украины «Интерфакс».

Киев, служба информации

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