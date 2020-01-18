Киев намерен добиваться улучшения отношений с Россией

В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает официальный релиз офиса президента страны, на нем рассматривалась национальная стратегия «Безопасность человека – безопасность страны».

Зеленский обозначил, что текущее заседание является консультационным : «Слышал, что есть много разных предложений. Мы сейчас встретились, чтоб обговорить стратегию после того, как Секретарь Совета ее представит».

Секретарь СовБеза Алексей Данилов отметил, что в основу нацстратегии была положена выборная программа Зеленского, которую поддержала голосованием большая часть населения страны. Именно это станет основой для разработки других документов, что лягут в основу стратегического планирования в сферах национальной безопасности.

В основу Стратегии предполагается положить три основных вопроса: развитие оборонных способностей и обеспечение безопасности страны, которые могли бы сдержать военную агрессию против Украины путев увеличения цены этой агрессии, сообщает офис президента Зеленского. Также Украина должна научиться быстро и адекватно реагировать на изменения ситуации, связанной с безопасностью страны. В приоритете и аспект развития отношений с ключевыми иностранными партнерами, в том числе Евросоюзом и НАТО.

Приоритетными направлениями в Стратегии называются обеспечение независимости государственного суверинитета, социальное развитие, и, прежде всего, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграции, защита территориальной целостности в пределах признанных границ Украины.

«Реализация этих приоритетов обеспечивается путём обеспечения мира и государственного суверенитета на временно окулированных территориях Донецкой и Луганской областей», – сообщает в пресс-релизе офис Зеленского. Также предложено добиваться снижения градуса напряжения в отношениях России и Украины.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.01.20

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