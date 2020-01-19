Украинцы увлеклись необычными именами для своих детей

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей.

Как сообщает украинская газета «День», в Киеве чаще всего девочек назвали Соломия, Мария, Варвара, Милана и Арина; для мальчиков выбирали имена Александр, Дмитрий, Матвей и Марк. А, к примеру, в Черкассах среди имен для новорожденных малышей лидируют – Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, в Киеве родители называли новорождённых Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мальчиков называли – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак. В Киевской области в списке необычных имён обозначены: Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; для мальчиков – Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области родители взяли направление на «сказочные» имена, а именно Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В Центральном управлении Минюста, при этом, рекомендуют родителям ответственно подходить к выбору имени, чтобы не пришлось потом его менять или самим родителям, или уже подросшему ребёнку.

Киев, Елена Васильевна

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