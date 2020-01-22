На Украине собрали первый беспилотник-разведчик. Как сообщается в релизе предприятия «Меридиан», входящем в госконцерн «УкрОборонПром», изделие является собственной разработкой. Оно уже получило название «Берегиня»: это первый военный квадрокоптер, рама его напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес – до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов – до 2 минут. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м / с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений, говорят разработчики.

Данных о том, есть ли уже заказы на первый украинский беспилотник-разведчик, пока нет. Но, исходя из релиза, авторы проекта надеются на то, что их изделие будет использоваться в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 19.01.20

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