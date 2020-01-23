Зеленский заявил о готовности прекратить войну с ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил о готовности завершить военные действия на Донбасе. По его словам, конфликт будет завершён, если все участвующие в нем стороны захотят этого. «Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля», – цитирует президента Украины «РБК-Украина».

При этом президент Украины подчеркнул готовность «прекратить сегодня» вооруженный конфликт, если этого пожелает другая сторона, поскольку Киев «защищает свои земли».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 22.01.20

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