Зря приехал – израильские СМИ о визите Зеленского на форум в Давос

Участие президента Украины Владимира Зеленского в международном экономическом форуме в Давосе оказалось провальным, а его заявления – абсурдными. Об этом сообщил в своем материале израильский телеканал Arutz.7.

«Мировые лидеры, видимо, уже поняли, что Зеленский ничего собой не представляет как политик и является очень ограниченным человеком», – отмечается в статье.

Так телеканал объяснил практически пустой зал во время выступления президента Украины, в то время как выступавший перед ним премьер Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Кроме того, телеканал назвал абсурдным заявление Зеленского о том, что Украину можно принять в ЕС вместо покидающей его Великобритании, сообщает BFM.RU.

Киев, служба информации

Киев. Другие новости 23.01.20

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