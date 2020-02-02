На Украине отказались от таксофонов и подключения к проводному радио

Украина отказывается от таксофонов и проводного радио. Как говорится в релизе оператора связи Укртелеком, развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов.

Статистика говорит о том, что если в 2017 году ежемесячно с таксофонов наговаривалось около 900 тысяч минут, то в 2019 году этот показатель упал почти в три раза.

По данным «Укртелекома», сегодня сеть таксофонов насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

Утратило значимость и проводное радио. К нему с 1 февраля 2020 года также больше новых абонентов подключать не будут.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 02.02.20

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