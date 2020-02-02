«Впереди большой кризис»: Украине напророчили распад на пять государств

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили напророчил Украине распад на пять государств. Такое незавидное будущее «Незалежной» он предсказал в эфире телеканала «112».

Саакашвили назвал политику нынешних украинских властей провальной. По его мнению, администрация президента Украины Владимира Зеленского неизбежно приведет страну к экономическому кризису. Этим воспользуются региональные власти, некоторые из руководителей регионов уже ведут подготовку к разделению страны, создавая свои частные армии, полагает он.

«Например, у Геннадия Труханова (мэр Одессы – прим. ред.) есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия», – заявил Саакашвили.

В итоге Украина распадется на «еще пять Украин», предрек скандальный политик. «Этот большой кризис выльется в развал страны», – резюмировал он.

Киев, служба информация РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 24.01.20

США «отсрочили» запуск «Северного потока – 2» на два года. / Зря приехал – израильские СМИ о визите Зеленского на форум в Давос. / Зеленский заявил о готовности прекратить войну с ДНР и ЛНР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»