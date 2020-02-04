Турки об Украине: «Я не помню, чтобы при поездке в какую-нибудь страну я столько готовилась и так боялась»

Турецкая газета Hürriyet опубликовала статью о том, как компания из трех жителей Турции побывала в новогодние каникулы на Украине. Текст, перевод которого размещен на портале ИноСМИ.ру, РИА «Новый День» приводит без изменений.

«Украина – одна из немногих стран, в которые мы можем поехать без визы и загранпаспорта. Весьма популярное в последнее время направление пользуется большим спросом, но у наших граждан возникают трудности при въезде в эту страну. За последние годы количество граждан Турции, которые не смогли въехать на Украину, приблизилось к двум тысячам. Поехав в эту страну с двумя моими приятелями, мы тоже столкнулись с любопытными вещами.

Многие авиакомпании проводят рекламные акции по продаже билетов на Украину из разных городов. Но имейте в виду, что, как правило, предлагаются билеты, которые можно вернуть только за месяц до полета. Мы поехали во Львов. Вы также можете включить в маршрут Киев и Одессу.

Я не помню, чтобы при поездке в какую-нибудь страну я столько готовилась и так боялась. Ведь я прочитала и услышала такое количество историй о гражданах, которых не пустили на Украину…

Перечислю самое важное, на что вам следует обратить внимание при поездке в эту страну.

Вам необходимо иметь при себе авиабилет в оба конца, реальное подтверждение бронирования места, в котором вы собираетесь остановиться (не пытайтесь въехать по поддельному документу о бронировании), 50 долларов наличными за каждый день вашего пребывания и предъявить печатную копию всех документов. Несмотря на все это, вас все равно могут не пустить. Так почему же?

Теперь давайте обратим внимание на причины…

Поскольку Львов находится совсем рядом с Польшей, возникает много желающих незаконно перебраться отсюда в Европу. Насколько я могу судить, это главная причина. В последнее время прежде всего наших граждан – уроженцев Восточно-Анатолийского региона категорически не пускают в страну. Нашим гражданам часами приходится ждать, оставаясь без еды и воды. Посадку на рейс разрешают в последнюю минуту, и люди зачастую не знают, как пройти к своему самолету…

Жалобам нет конца. Зная все это, мы, две женщины и один мужчина, отправились в путь. После двух часов полета мы приземляемся в Международном аэропорту «Львов» имени Данила Галицкого и идем к паспортному контролю.

Моя приятельница, проходя паспортный контроль первой, объясняет на английском языке, что мы – группа из трех человек. Служащий даже улыбается и глазами приветствует нас. Потом я тоже прохожу без проблем. Мы ждем нашего товарища Хасана (Hasan), но его все нет.

Смотрим через застекленную перегородку и видим, что Хасан стоит в другой очереди перед каким-то кабинетом. Оказывается, служащий паспортного контроля, которому мы, по нашему убеждению, рассказали свою историю, не говорит по-английски. Мы, стоя за стеклянной перегородкой, находимся в нелепом положении.

Женщина в военной форме бросает на нас такой взгляд, что нам становится не по себе. В голове проносится мысль: нас ни за что не пустят в страну… После ожидания, которое продолжалось около часа, наш товарищ заходит в кабинет. По его рассказам, паспорт почти не смотрели. Спрашивали о гостиничной брони, обратном билете. Просили показать деньги. Спросили о цели приезда. Служащий, который находился в кабинете, говорил по-английски. Затем нашему приятелю тоже разрешили пройти.

Хасан – уроженец Стамбула. Он преподает в университете, и в его паспорте стоит бесчисленное множество печатей шенгенской зоны и других стран. Отсюда мы понимаем, что нет никаких критериев для въезда в страну. Я сказала бы, что особенно у мужчин возникают проблемы, но вместе с ними приходится ждать и их семьям.

Не обменивайте валюту в аэропорту.

Из аэропорта в центр города ходят автобусы. Весьма прилично работает «Убер» (Uber). Есть еще два других приложения – «Уклон» (Uklon) и «Болт» (Bolt). Можете попробовать использовать и их. «Уклон» не очень активен по ночам. Если вам нужно обменять валюту в аэропорту, я рекомендую обойтись минимальной суммой.

В городе совсем другой курс. Аналогичным образом, если вы хотите купить местную сим-карту, сделайте это в городе. В аэропорту очень хороший интернет. Поэтому вы без труда можете вызвать такси по интернету. Кроме того, во Львове широко развита трамвайная сеть. Билеты на трамвай можно купить в самом салоне вагона.

Билет нужно обязательно пробить. По вагонам периодически могут ходить контролеры, которые проверяют билеты. Не пытайтесь проехать бесплатно. Да и другие пассажиры сразу показывают вам, как приобрести билет. В этом самом туристическом городе Украины, как и в целом по стране, очень мало людей говорит по-английски. Если вы хотите поехать в Киев или другие города, вы можете воспользоваться поездом.

Для этого билет можно приобрести как онлайн, так и по приезду в железнодорожных кассах города.

Чтобы получить место в спальном вагоне, вам, как и в нашей стране, нужно будет купить билет заранее. Если вы хотите приобрести билет в кассе, необязательно идти на железнодорожный вокзал. В центре города тоже есть офис по продаже билетов.

Если вы едете многочисленной группой, жилье можно арендовать на Airbnb. Так будет экономнее. Не оставляйте это на последний момент. Дома, расположенные близко к центру, и дешевые варианты быстро разбирают. В самом центре города и поблизости от него находится много хостелов, в которых бывает гораздо веселее. Если вы путешествуете один, то выбирайте хостел.

Осторожно, попрошайки!

Также следует остерегаться попрошаек. Вы можете отделаться от них, беседуя друг с другом по-турецки. Страна весьма бедная, и используемые транспортные средства старые. В поездах и трамваях стоит неприятный запах.

Вы должны быть готовы к этому. Помните, что вы находитесь там временно, не волнуйтесь, но и не ожидайте слишком многого. После городов не откажите себе в удовольствии посмотреть великолепную природу…

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.02.20

На Украине отказались от таксофонов и подключения к проводному радио. / «Впереди большой кризис»: Украине напророчили распад на пять государств. / США «отсрочили» запуск «Северного потока – 2» на два года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»