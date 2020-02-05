Украинские медики предрекли вспышку туберкулеза в стране

Украинские медики бьют тревогу из-за закрытия туберкулезных диспансеров. Против выступили сотрудники противотуберкулезных стационаров. По данным издания «Дни.ру» закрытие фтизиатрических диспансеров проводится в рамках медицинской реформы ради оптимизации.

Издание со ссылкой на слова медиков заявляет, что «22 января закрылся диспансер в Никополе, а на днях уведомление получили и в Павлограде». При этом больницы занимались лечением пациентов «пяти сельских районов и многих городов Западного Донбасса», пишет издание. Врачи переживают, что в их больницы направят пациентов с сопредельных территорий.

При этом газета указывает, что ежегодно в Украине от туберкулеза умирают 4 тыс. человек. В итоге встревожились жители Днепра и Кривого Рога. Они опасаются, что туберкулезные станут ездить в общественном транспорте, посещать массовые мероприятия. «Допустимо ли проводить подобную оптимизацию и экономить на здоровье и безопасности граждан Украины?» – задается вопросом украинское издание.

Наблюдатели полагают, что такое положение дел грозит туберкулезной эпидемией. Медики призывают обратить внимание на проблему.

Киев, Иван Гридин

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