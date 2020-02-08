Зеленский пригласил Папу Римского посмотреть на Украину

Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Франциском. Как сообщает офис президента Украины, встреча прошла в позитивном ключе. Зеленский акцентировал важную роль папского престола, которую он мог бы сыграть в деле воцарения мира на украинской земле.

«Главное, о чем мы говорили, это мир на украинской земле. Папа даже назвал меня «Президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе»,– поделился по итогам встречи Зеленский.

Зеленский так же отметил, что Папу Франциска очень ждут на Украине, где он имеет очень большую поддержку и доверие.

«Я пригласил его на Украину, уверен, что он посетит не только столицу», – отметил Зеленский. По его мнению, чтобы понять Украину надо поехать на запад страны.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 05.02.20

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