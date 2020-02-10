Выменянные у ДНР и ЛНР в декабре украинцы просят власть обеспечить их жильем

Освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и республиками ДНР и ЛНР 29 декабря 2019 года украинцы просят обеспечить их жильем. С такой просьбой они обратились к уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

«Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в ГУ «Лесная Поляна» заканчивается, и большинство из них не имеют собственных домов», – цитирует Денисову украинское издание «День».

Также омбудсмен добавила, что инициировала встречу сотрудников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили консультации по поиску работы.

«Информация относительно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам», – сообщила Денисова.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 08.02.20

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