Украинцы больше не могут ездить в Россию по внутренним паспортам

Киев, Март 01 (Новый День, Елена Васильева) – Украинцы больше не смогут приезжать в Россию по внутренним паспортам. Запрет вступил в силу с первого марта 2020 года. Автором инициативы выступили власти Украины. Таким образом они прекратили действие подписанного в 90-х годах прошлого века соглашения с Россией о безвизовом режиме. Теперь пересечение границы РФ возможно только по загранпаспорту. Кроме того, запрещается так же взъезжать в Россию по украинскому свидетельству о рождении.

Украинцы, уехавшие в Россию до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться на родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Отметим, что статистика Украины говорит о том, что обладателями загранпаспортов является не более трети населения страны. Оформление документа обходится в половину средней месячной зарплаты гражданина.

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