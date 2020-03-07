В украинских школах дети пишут диктанты про коронавирус

В школах Ивано-Франковска дети пишут тематические диктанты про коронавирус.

Об этом перед совещанием педагогов о мерах по противодействию распространения коронавируса, сообщил журналистам директор Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук, передает Укринформ.

«Совместно с управлением здравоохранения мы подготовили тематические диктанты для детей, как себя вести в том или ином случае по этому заболеванию (коронавирус – авт.) Дети их воспринимают нормально. Мы работаем на опережение », – отметил Максимчук.

Он отметил, что о приостановлении учебного процесса в учебных заведениях Ивано-Франковская пока не идет, пишет украинское издание day.kyev.ua.

«Мы отмечаем таких мероприятиях как проветривание, влажная уборка и информационная составляющая в школах», – отметил Максимчук.

«В наших коллективах нет нужды ограничивать массовые мероприятия и посещение школ», – убеждена начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

Она призвала педагогов сохранять спокойствие и не паниковать. В то же время, Бойко попросила учителей научить детей правильно мыть руки и соблюдать личную гигиену.

По мнению педагогов, распространение коронавируса сейчас больше обеспокоило учителей и родителей в Ивано-Франковске, но не детей.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 06.03.20

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