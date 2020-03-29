На Украине выявлено более 400 случаев коронавируса, скончались 9 человек

Количество случаев коронавируса на Украине сегодня выросло до 418. Как сообщает Телеграмм-канал Минздрава страны, за сутки было выявлено 109 новых случаев инфицирования. Умерло 9 человек, вылечились пятеро. Карта заболеваемости и летальности по Украине выглядит следующим образом:

Винницкая обл. – 22 случая;

Волынская обл. – 2 случая;

Днепропетровская обл. – 6 случаев;

Донецкая обл. – 2 случая;

Житомирская обл. – 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 11 случаев;

Ивано-Франковская обл. – 41 случай (3 летальных);

г. Киев – 82 случая;

Киевская обл. – 45 случаев;

Кировоградская обл. – 4 случая;

Львовская обл. – 5 случаев;

Луганская обл. – 2 случая;

Одесская обл. – 8 случаев;

Полтавская обл. – 1 случай;

Ровенская обл. – 9 случаев (2 летальных);

Сумская обл. – 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. – 57 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 1 случай;

Хмельницкая обл. – 1 случай;

Черкасская обл. – 46 случаев;

Черновицкая обл. – 59 случаев (1 летальный);

Черниговская обл. – 1 случай.

Украинские медики жалуются на то, что им не хватает ни масок, ни противочумных костюмов. Новая спецодежда, поступившая в некоторые больницы, не отвечает требованиям ГОСТа – слишком тонкая. Из запасов достаются советские запасы, но они покрыть весь спрос не могут. В одной из больниц Запорожья под карантинную комнату переоборудовали помещение, в котором раньше оказывали помощь бомжам.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 07.03.20

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