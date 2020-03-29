На Украине выявлено более 400 случаев коронавируса, скончались 9 человек

Количество случаев коронавируса на Украине сегодня выросло до 418. Как сообщает Телеграмм-канал Минздрава страны, за сутки было выявлено 109 новых случаев инфицирования. Умерло 9 человек, вылечились пятеро. Карта заболеваемости и летальности по Украине выглядит следующим образом:
Винницкая обл. – 22 случая;
Волынская обл. – 2 случая;
Днепропетровская обл. – 6 случаев;
Донецкая обл. – 2 случая;
Житомирская обл. – 5 случаев (1 летальный);
Закарпатская обл. – 1 случай;
Запорожская обл. – 11 случаев;
Ивано-Франковская обл. – 41 случай (3 летальных);
г. Киев – 82 случая;
Киевская обл. – 45 случаев;
Кировоградская обл. – 4 случая;
Львовская обл. – 5 случаев;
Луганская обл. – 2 случая;
Одесская обл. – 8 случаев;
Полтавская обл. – 1 случай;
Ровенская обл. – 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. – 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. – 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. – 1 случай;
Херсонская обл. – 1 случай;
Хмельницкая обл. – 1 случай;
Черкасская обл. – 46 случаев;
Черновицкая обл. – 59 случаев (1 летальный);
Черниговская обл. – 1 случай.
Украинские медики жалуются на то, что им не хватает ни масок, ни противочумных костюмов. Новая спецодежда, поступившая в некоторые больницы, не отвечает требованиям ГОСТа – слишком тонкая. Из запасов достаются советские запасы, но они покрыть весь спрос не могут. В одной из больниц Запорожья под карантинную комнату переоборудовали помещение, в котором раньше оказывали помощь бомжам.
Киев, Елена Васильева
Киев. Другие новости 07.03.20
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